De organisatie van het Nederlands Film Festival (NFF) heeft besloten de uitreiking van de Gouden Kalveren vanaf dit jaar anders te laten verlopen. Er is besloten geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen en voortaan één prijs uit te delen voor Beste Hoofdrol en één prijs voor Beste Bijrol.

Tot vorig jaar waren er nog losse prijzen voor Beste Hoofdrol Vrouw en Beste Hoofdrol Man. Het besluit is genomen na onderzoek met de Dutch Academy For Film en ACT Acteursbelangen.

Het onderscheid wordt zowel in de categorie Film als in de categorie Dramaserie niet meer gemaakt. Ook is er een prijs bij gekomen: die voor Beste Hoofdrol in een korte film.

"Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen", aldus algemeen directeur Silvia van der Heiden in een reactie.

Het festival vindt plaats van 24 september tot en met 2 oktober. De uitreiking van de Gouden Kalveren is op 1 oktober in Utrecht.