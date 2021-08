Anthony Mackie heeft volgens verschillende Amerikaanse media de hoofdrol in de vierde Captain America-film bemachtigd. Deadline meldt dat de acteur die de rol van Falcon al in verschillende producties van Marvel speelde, heeft getekend voor zijn eigen superheldenfilm.

Mackie was ook al in twee eerdere Captain America-films te zien, waarin hij Sam Wilson/Falcon speelde. Aan het einde van de film Avengers: Endgame geeft de oude Captain America, gespeeld door Chris Evans, zijn bekende ronde schild aan zijn vriend Wilson (Mackie) als teken dat hij hem op moet volgen als die superheld.

Mackie was daarna te zien in de serie The Falcon and the Winter Soldier op Disney+, die voortborduurde op de gebeurtenis.

Er is voor de nog titelloze film, die nu nog de werktitel Captain America 4 heeft, nog geen regisseur aangetrokken. Of Sebastian Stan, die als het personage Winter Soldier te zien was naast Mackie in de diverse MCU-films en in de serie op Disney+, meedoet, is ook nog niet bekend.