Bryan Cranston is toegevoegd aan de cast van de nieuwe film die regisseur Wes Anderson gaat maken. Ook de medewerking van Liev Schreiber, Jeffrey Wright en Hope Davis is inmiddels bevestigd, zo schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

Eerder werd al bekend dat ook Scarlett Johansson voor een rol in de film heeft getekend, net als Tom Hanks, Margot Robbie, Bill Murray, Tilda Swinton en Adrien Brody. De opnames van de film, waarvan het plot niet bekend is, zouden inmiddels in Spanje zijn gestart.

Recent ging Andersons laatste project The French Dispatch in première op het filmfestival in Cannes. Ook in die film, die voor de Palme d'Or genomineerd werd, hebben Brody, Murray en Swinton een rol. Lea Seydoux en Frances McDormand zijn eveneens in The French Dispatch te zien.

Anderson is zeven keer voor een Oscar genomineerd geweest, onder andere voor zijn animatiefilm Isle of Dogs (2018) en de film The Grand Budapest Hotel.