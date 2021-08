Johnny Depp merkt dat er in Hollywood afstand van hem wordt genomen na zijn geruchtmakende scheiding van Amber Heard én de even zoveel besproken rechtszaak die daarop volgde. Dat zegt hij in een interview met The Sunday Times.

De 58-jarige acteur deed promotionele interviews voor zijn nieuwe film Minamata, maar dat onderwerp raakte eigenlijk ondergeschikt tijdens het gesprek.

De film wordt uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in Australië en de Verenigde Staten, wat ook een grote afzetmarkt is voor de filmindustrie. Het project is daarbij geruime tijd 'op de plank gelegd', omdat de filmmaatschappij zich niet wilde wagen aan een film met Depp.

Dat is volgens de acteur mede te wijten aan filmdistributeur MGM, die meent dat Depps juridische beslommeringen de film geen goed doen. "De boycot van Hollywood...tja. Een man, een acteur die zich al jarenlang in een onplezierige situatie bevindt. Ik kijk alleen maar vooruit en zal ervoor zorgen dat de waarheid aan het licht komt."

Heard beweert dat Depp haar mishandelde

Depp en Heard lagen jaren overhoop nadat hun tumultueuze huwelijk tot een einde kwam. Heard beweerde dat Depp haar meerdere malen heeft mishandeld, wat hem deed besluiten de Britse krant The Sun aan te klagen omdat ze hem een 'wife beater' noemden. Tot twee keer toe verloor de acteur deze zaak in het Verenigd Koninkrijk omdat de rechter meende dat dit waar was.

Depp heeft nu een zaak tegen zijn ex aangespannen in de Verenigde Staten om alsnog zijn gelijk te halen. Op haar beurt heeft Heard ook een zaak tegen hem aangespannen.