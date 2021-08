U2-frontman Bono heeft zondag een verrassingsbezoek gebracht aan het Sarajevo Film Festival, meldt Variety.

De Ierse zanger, die eigenlijk Paul David Hewson heet, presenteerde tijdens het festival een digitaal gerestaureerde versie van The Million Dollar Hotel van regisseur Wim Wenders.

Bono presenteerde de originele versie van de film in 2020 op het Bosnische festival.

U2 heeft een lange geschiedenis met Sarajevo. Tijdens de Europese concerten van U2's Zoo TV Tour, zond de band live satellietbeelden uit vanuit de door oorlog geteisterde stad, midden in de bijna vierjarige belegering. In september 1997 hield U2 een concert in de stad.

"Het is echt goed om hier te zijn", vertelde de 61-jarige zanger zondag. "Het voelt als een lange tijd, en toch ook een korte tijd."