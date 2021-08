Acteur Vincent Kartheiser wordt door collega's beschuldigd van wangedrag op de set van het derde seizoen van de HBO Max-serie Titans. Ook zou hij diverse ongepaste opmerkingen hebben gemaakt, meldt Deadline op basis van bronnen.

De acteur zou zich ongepast hebben gedragen en ook zou hij verbale uitbarstingen hebben gehad op de set. Kartheiser zou hierop zijn aangesproken door zijn leidinggevenden. Hierna volgden meer klachten over het gedrag van de Amerikaan.

De beschuldigingen hebben geleid tot minstens twee interne onderzoeken door filmstudio Warner Bros. Kartheiser zou vervolgens ter verantwoording zijn geroepen.

Deadline noemt het opvallend dat Kartheiser nergens voorkomt in de promo's voor het nieuwe seizoen van Titans, terwijl de acteur een van de hoofdrollen speelt. Hij maakt in het derde seizoen zijn debuut in de superheldenserie.

De 42-jarige Kartheiser, vooral bekend als Pete Campbell in de serie Mad Men, ontkent alle beschuldigingen. De acteur is getrouwd met actrice Alexis Bledel, bekend van Gilmore Girls en The Handmaid's Tale.