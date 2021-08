Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer een nieuwe bakstrijd, de tweede Jurassic World-film en The Spy Who Dumped Me met Mila Kunis.

Series

Bake Squad (seizoen 1)

Christina Tosi is niet alleen de oprichter van de favoriete winkel van menig zoetekauw, ze is ook de presentatrice van Bake Squad, een nieuwe bakstrijd waarin de bijzonderste baksels gemaakt worden voor een bijzonder moment in het leven van een klant.



AlRawabi School for Girls (seizoen 1)

De fans van Gossip Girl en Élite kunnen hun hart ophalen met deze Jordaanse dramaserie. In dit eerste seizoen zien we hoe een stel buitenbeentjes wraak wil nemen op hun klasgenoten. Ze worden namelijk gepest en zijn het zat. Ze bedenken een plan, maar het is een hele kluif om daarmee weg te komen op een middelbare school voor rijke kinderen.

Films

The Spy Who Dumped Me (2018)

Audrey (Mila Kunis) ontdekt in deze actiecomedy dat haar vriend vreemdgaat en dat hij ook nog eens een spion is. Alsof dat nog niet erg genoeg is, komt ze samen met haar beste vriendin Morgan (Kate McKinnon) terecht in een levensgevaarlijke spionnenmissie.

115 Bekijk hier de trailer van The Spy Who Dumped Me

Bumperkleef (2019)

Dat gevaarlijk rijgedrag enorm uit de hand kan lopen, zie je in Bumperkleef. In deze Nederlandse film wordt een gezin achterna gezeten door een levensgevaarlijke man in een busje, die hen een dodelijk verkeerslesje wil leren.

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

In dit vervolg op Jurassic World moeten wetenschapper Owen Grady (Chris Pratt) en voormalig parkmanager Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) de overgebleven dino's redden voordat een vulkaan uitbarst. Deze reddingsmissie blijkt echter een duister randje te hebben.

154 Bekijk hier de trailer van Jurassic World Fallen Kingdom

Queen & Slim (2019)

Queen & Slim vertelt het verhaal over een zwarte man en zwarte vrouw die samen op date gaan, maar niet bepaald voor elkaar gemaakt lijken. Wanneer ze echter door een witte agent om niets staande worden gehouden, loopt hun date danig uit de hand. Wat volgt is een Bonnie & Clyde-achtige vlucht en een zielsnijdende vertelling over wat het kan betekenen om oog in oog te staan met racisme.

La Diosa del Asfalto (2020)

Ze is inmiddels een rockster, maar dat was niet altijd haar leven. In La Diosa del Asfalto zien we hoe een vrouw terugkeert naar haar achterbuurt in Mexico-Stad, om vervolgens in aanraking te komen met enkele problemen uit het verleden.

Untold: Malice at the Palace (2021)

In Untold: Malice at the Palace wordt verteld wat er precies gebeurde toen een fan besloot de verkeerde basketballer een biertje naar het hoofd te gooien. Deze situatie heeft diepe indruk achtergelaten in de hele NBA en in deze documentaire vertellen fans, officials en basketbalsterren het verhaal nog eens na.

The Kissing Booth 3 (2021)

In dit laatste deel van de trilogie moet Elle een belangrijk besluit nemen: gaat ze met haar vriend Noah naar Harvard of met haar beste vriend Lee naar Berkeley? Ze probeert de keuze zo lang mogelijk uit te stellen en eerst uitgebreid te genieten van haar laatste vakantie met haar beste vrienden.

Herrie in Huize Gerri (2021)

De film Herrie in Huize Gerri belooft weer een boel chaos. In het eerste deel ging leraar Gerri (Frank Lammers) viral met een grappig dansje. In dit vervolg gaat hij samenwonen met zijn zwangere vriendin en dat gaat gepaard met de opnames voor een realityserie. Gerri ontdekt al snel dat dit een slecht plan is.



Monster Hunter: Legends of the Guild (2021)

Deze animatiefilm gebaseerd op de populaire game Monster Hunter draait om de jonge jager Aiden die er alles aan doet om zijn dorp veilig te stellen. Een draak is eropuit om alles tot de grond toe plat te branden en het is aan deze monsterjager om dat te voorkomen.

Deze films en series kwamen deze week ook naar Netflix:



8 augustus

Love (ft Marriage and Divorce) (seizoen 2)

Lokillo: Nothing's The Same (2021)

10 augustus

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (2021)

13 augustus

Brand New Cherry Flavor (seizoen 1)

Gone for Gone (seizoen 1)

Valeria (seizoen 2)