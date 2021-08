De Britse acteur Benedict Cumberbatch krijgt op het Toronto Film Festival (TIFF) een ereprijs. De 45-jarige acteur ontvangt daar de TIFF Tribute Actor Award.

"Benedict heeft een aantal zeer memorabele personages laten zien op het TIFF, van Alan Turing in The Imitation Game tot Julian Assange in The Fifth Estate. Hij heeft de vaardigheid om interessante, complexe rollen op zich te nemen en deze zich eigen te maken in films als 12 Years a Slave en Tinker Tailor Soldier Spy, die allemaal op het festival werden vertoond", stelt Joana Vicente, de directeur van het filmfestival, in een verklaring.

Op het filmfestival worden ook twee recente films vertoond waar Cumberbatch een hoofdrol in speelt: The Power of the Dog en The Electrical Life of Louis Wain.

Naast Cumberbatch ontvangen ook actrice Jessica Chastain en de Canadese regisseurs Alanis Obomsawin en Denis Villeneuve de ereprijs. Het filmfestival vindt plaats van 9 tot en met 18 september.