Una Stubbs is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. De Britse actrice werd bekend door haar rollen in de televisieseries Sherlock en EastEnders.

Stubbs overleed thuis in Edinburgh omringd door haar familie, meldt haar manager Rebecca Blond aan de BBC.

"Mam is vandaag in alle rust overleden. We vragen om privacy en begrip in deze moeilijke en verdrietige tijden", laten haar zoons Joe, Christian en Jason weten in een verklaring.

Stubbs begon haar carrière als danseres en maakte al gauw een overstap naar televisie. In Nederland werd Stubbs vooral bekend door haar rol in de Britse BBC-serie Sherlock. Hierin speelde ze Mrs. Hudson, de hospita van Sherlock Holmes. De detective werd gespeeld door de Britse acteur Benedict Cumberbatch.