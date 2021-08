Home Sweet Home Alone, het vervolg op de film Home Alone, gaat op 12 november in première op streamingdienst Disney+, meldt Deadline donderdag.

De hoofdrollen in het vervolg worden gespeeld door Ellie Kemper (The Office), Rob Delaney (Deadpool) en Archie Yates (Jojo Rabbit). De film wordt geregisseerd door Dan Mazer.

Yates speelt Max Mercer, een jongen die is achtergelaten terwijl zijn familie op vakantie is in Japan. Wanneer een getrouwd stel een kostbaar erfstuk wil bemachtigen en hun zinnen zet op het huis van de familie Mercer, is het aan Max om het te beschermen.

Home Sweet Home Alone is het vijfde vervolg op het origineel Home Alone, dat in 1990 verscheen. Deze door Chris Columbus geregisseerde komedie, met een hoofdrol voor Macaulay Culkin, won twee Oscars voor beste muziek en het beste originele nummer van componist John Williams.