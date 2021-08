Het Amsterdamse filmtheater The Movies heeft meer dan 90.000 euro ingezameld voor een renovatie. Meer dan achttienhonderd mensen deden een donatie.

De oudste bioscoop van Amsterdam, die volgend jaar het 110-jarig bestaan viert, was begin vorige maand een crowdfundactie gestart, omdat het door de coronacrisis niet zou lukken om de verbouwing volledig uit eigen zak te betalen. Binnen een dag werd al het doel van 50.000 euro bereikt.

De verbouwing is inmiddels gestart. Zo wordt de grote zaal gerestaureerd. "De klassieke zaal uit 1912 heeft authentieke onderdelen die zorg en aandacht nodig hebben. Verder willen we waar mogelijk verbeteringen en moderniseringen aanbrengen zodat de filmbeleving straks nog beter is", schrijft de bioscoop op de website.