Hoewel de opnames van het laatste seizoen van de BBC-serie Killing Eve pas twee maanden bezig zijn, is hoofdrolspeelster Jodie Comer soms al emotioneel over het einde van de serie. Dat vertelt de Britse actrice in een interview met Digital Spy.

Hoewel de opnames van de vierde reeks over het algemeen voor Comer niet anders voelen, vermoedt ze dat dit snel verandert. "Ik verwacht dat dat wel zo is binnen nu en een paar weken. Ik had laatst een moment dat ik voor een scène naar het klapbord keek en dacht: o, mijn God. Ik moest denken aan het moment van de laatste opname. Ik werd er een beetje emotioneel van."

Comer heeft een goede band met de cast en verwacht dat het afscheid moeilijk wordt. "Op dit moment is het volle kracht vooruit en concentreren we ons erop dat we het best mogelijke werk afleveren. Maar het (afscheid, red.) zal bitterzoet worden."

Killing Eve wordt sinds 2018 uitgezonden en gaat over huurmoordenares Villanelle (Comer) en agente Eve Polastri (gespeeld door de Amerikaanse actrice Sandra Oh) die een kat-en-muisspel met elkaar spelen.

De serie werd geprezen door critici en won meerdere prijzen, waaronder Emmy's en Golden Globes. Het laatste seizoen komt in 2022 op televisie.