Catherine Zeta-Jones is binnenkort te zien in de nieuwe Netflix-serie over de familie Addams. De actrice zal Morticia Addams gaan spelen, zo is bekendgemaakt.

De Netflix-serie draait om dochter Wednesday en is ook naar haar vernoemd. Morticia Addams, de moeder van het gezin, is slechts als een bijrol te zien in de serie die acht afleveringen zal tellen. Luis Guzman speelt haar echtgenoot Gomez.

Sinds 1964 worden er regelmatig films en series over de griezelige familie gemaakt. De nieuwe reeks vertelt hoe Wednesday (gespeeld door Jenna Ortega) haar psychische krachten gebruikt om een reeks moorden in een dorp te onderzoeken. Daarnaast gebruikt ze die krachten om erachter te komen wat er 25 jaar geleden met haar ouders is gebeurd.

Tim Burton, bekend van films als Beetlejuice en The Nightmare Before Christmas, regisseert en produceert de serie.