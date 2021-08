Elliot Page ontvangt deze maand op het lhbtiq+-filmfestival Outfest in Los Angeles de jaarlijkse Achievement Award, maakt Deadline maandag bekend.

De prijs wordt op 22 augustus aan de acteur overhandigd, als onderdeel van het afsluitende galafeest van het festival. De Canadese acteur is onder meer bekend van de Netflix-serie The Umbrella Academy en films als Juno en Inception.

Page stond voorheen bekend als Ellen Page. Hij maakte eind 2020 op Twitter bekend transgender te zijn en voortaan door het leven te gaan als Elliot Page.

"Bij het bepalen van de ontvanger van onze prijs zoeken we naar degenen die sterke vertegenwoordigers van onze gemeenschap zijn geweest, die de hoogste erkenning voor hun talent hebben gekregen en zelf onafhankelijke filmmakers zijn. Er is niemand die dit jaar de Outfest Annual Achievement Award meer verdient dan Elliot", zegt festivaldirecteur Damien S. Navarro zegt over de keuze van de organisatie.

In zijn reactie stelt Page dat het "nu belangrijker dan ooit is om als gemeenschap je stem te laten horen en gerepresenteerd te worden in films en de media".

Eerdere ontvangers van deze Achievement Award zijn onder anderen de filmregisseurs Todd Haynes (Dark Waters) en Rob Epstein (The Times of Harvey Milk).