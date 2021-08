Ridley Scott krijgt de eerste Cartier Glory for the Filmmaker Award uitgereikt voor zijn werk als filmregisseur- en producent. Scott neemt de prijs in ontvangst tijdens het Venice International Film Festival in september, zo meldt Variety.

De 83-jarige Brit regisseerde onder meer films als Gladiator en Blade Runner. Hij krijgt de award vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de hedendaagse filmindustrie.

Het is de eerste keer dat de Cartier Glory for the Filmmaker Award wordt uitgereikt. Volgens de directeur van het Venice International Film Festival, Alberto Barbera, onderscheidt Scott zich door zijn persoonlijke benadering van genrefilms. "Riley Scott heeft laten zien dat hij zich eenvoudig door de meest uiteenlopende genres weet te navigeren."

Het is niet de eerste keer dat Scott een prestigieuze prijs voor zijn werk in ontvangst mag nemen. In 2018 werd de filmregisseur vanwege zijn oeuvre opgenomen in de zogeheten 'Fellowship' van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Dit is de hoogste onderscheiding van het Britse film- en televisie-instituut.

De prijsuitreiking van de Cartier Glory for the Filmmaker Award vindt plaats op 10 september, tijdens de 78e editie van het filmfestival. De uitreiking valt samen met de vertoning van Scotts nieuwe film The Last Duel, waarin onder anderen de acteurs Matt Damon en Ben Affleck spelen.