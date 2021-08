Deze week schrapt Netflix van elk genre wel één of meerdere titels. Van de romantische dramafilm If Beale Street Could Talk tot de actiefilm xXx. Ook de thrillerserie Orphan Black verdwijnt na jaren van Netflix.

Hoewel veel mensen niet genoeg kunnen krijgen van de clones, zegt Netflix vaarwel tegen de populaire show Orphan Black.

De zenuwslopende serie is een combinatie van sci­ence­fic­ti­on en thriller. Nadat een meisje een zelfmoord ziet van ander een meisje dat enorm op haar lijkt, raakt ze verstrikt in raadsels en mysteries. Ze gaat op zoek naar haar eigen identiteit, maar komt erachter dat ze die met andere vrouwen deelt.

Deze week verdwijnen ook van Netflix:

Reign (2013) - 9 augustus

If Beale Street Could Talk (2018) - 9 augustus

Suburbicon (2017) - 10 augustus

No Good Deed (2014) - 10 augustus

Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo (2017) - 12 augustus

Land of the Lost (2009) - 13 augustus

This is 40 (2012) - 13 augustus

The Invention of Lying (2009) - 13 augustus

The Break-Up (2006) - 13 augustus

Orphan Black (2013) - 13 augustus

Hurricane Bianca: From Russia with Hate (2018) - 14 augustus

13 Going 30 (2004) - 14 augustus

xXx (2002) - 14 augustus

Norbit (2007) - 14 augustus

No Strings Attached (2011) - 14 augustus

American Pie Presents: The Naked Mile (2006) - 15 augustus

Babe (1995) - 15 augustus

Back to the Future Part II (1989) - 15 augustus

Bean: The Movie (1997) - 15 augustus

Dead in Tombstone (2013) - 15 augustus

Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008) - 15 augustus

Verder deze maand:

The Investigator: A British Crime Story (2016) - 19 augustus

Tip the Mouse (2014) - 21 augustus

Suits (2018) - 29 augustus

Maggie & Bianca: Fashion Friends (2016) - 31 augustus

Once Upon a Time (2011) - 31 augustus

Top Chef (2006) - 31 augustus