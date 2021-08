Johnny Depp ontvangt de Donostia Award van de organisatie van het internationale filmfestival van San Sebastian. De Amerikaanse acteur, die in opspraak raakte door een mishandelingszaak, wordt voor zijn gehele oeuvre beloond.

Acteurs die de prijs in de voorafgaande jaren kregen zijn onder anderen Viggo Mortensen, Penélope Cruz, Donald Sutherland en Danny DeVito.

Het filmfestival moet zich ervan bewust zijn dat het toekennen van de prijs aan Depp de nodige kritiek en controverse zal uitlokken, maar lijkt zich daar voorlopig niets van aan te trekken. "Johnny Depp is een van de meest getalenteerde en veelzijdige acteurs van dit moment", laat de organisatie volgens The Hollywood Reporter weten.

Depp kwam vorig jaar in opspraak nadat hij de Britse tabloid The Sun had aangeklaagd wegens smaad, omdat hij in een artikel een vrouwenmishandelaar werd genoemd. Een rechter oordeelde enkele maanden geleden echter dat er geen sprake was van smaad en dat Depp zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk had mishandeld.

Ook een hoger beroep werd afgewezen en daarom stapte de Pirates of the Caribbean-acteur naar het hooggerechtshof vanwege "nieuw bewijs". Ook beschuldigde hij Heard ervan dat ze liegt over de 7 miljoen dollar (bijna 6 miljoen euro) die ze bij hun scheiding meekreeg om aan een goed doel te doneren.

Mads Mikkelsen vervangt Depp in filmreeks

Depp werd niet lang na de uitspraak van de rechter door Warner Bros. ontslagen als acteur in de filmreeks Fantastic Beasts. De Deense acteur Mads Mikkelsen werd kort daarna aangekondigd als opvolger van de acteur in het derde deel van de reeks.

Depp heeft nog een andere zaak tegen zijn ex-vrouw lopen. Hij klaagde Heard voor 50 miljoen dollar aan vanwege een column die zij schreef over huiselijk geweld. Ook in dit artikel wordt de acteur ervan beschuldigd zijn ex te hebben mishandeld.