De Slag om de Schelde is over de grens van 400.000 bioscoopbezoekers gegaan. De film heeft daarmee de status Platina Film behaald, meldt het Nederlands Filmfestival maandag. Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat een film zo veel bezoekers heeft getrokken.

De uitreiking van de award vond maandagochtend plaats. Hoofdrolspeler Gijs Blom verraste zijn medespeler Susan Radder.

De laatste film met een platina status was De beentjes van Sint-Hildegard. Die film kreeg begin maart 2020 de bijbehorende award. De Slag om de Schelde, van regisseur Matthijs van Heijningen, ging in december met vertraging in première. In juni werd de film bekroond met een Gouden Film voor 100.000 bezoekers.

De film vertelt het verhaal van de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Die vond plaats in het najaar van 1944 in Zeeland, toen de nazi's de zeearm richting Antwerpen afsloten om de toevoer van voorraden naar de geallieerde legers te stoppen. De hoofdrollen worden naast Blom en Radder gespeeld door Jamie Flatters, Jan Bijvoet en Tom Felton.