De film Disenchanted, het vervolg op het in 2007 verschenen Enchanted, komt volgend jaar uit bij streamingdienst Disney+. De exacte datum waarop de film te zien is, is nog niet bekendgemaakt.

Regisseur Adam Shankman deelde op sociale media dat de opnames erop zitten. "Disenchanted komt jullie kant op in 2022", schreef hij bij een foto van hem en hoofdrolspeelster Amy Adams.

Enchanted, deels animatie en deels liveaction, gaat over prinses Giselle (Adams) uit het fantasieland Andalasia. Wanneer ze plotseling in New York terechtkomt, ontmoet ze Robert, gespeeld door Patrick Dempsey (Grey's Anatomy). Met hem beleeft ze allerlei avonturen.

Disenchanted speelt zich vijftien jaar later af. Giselle vraagt zich inmiddels af of 'een lang en gelukkig leven' mogelijk is en zorgt er per ongeluk voor dat de levens van mensen uit Andalasia en uit de echte wereld overhoop worden gegooid.

Naast Adams en Dempsey keren ook Susan Sarandon, James Marsden en Idina Menzel terug in dit vervolg.