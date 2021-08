Het vierde seizoen van Stranger Things is volgend jaar te zien op Netflix, zo maakt de streamingdienst vrijdag bekend. Een datum is nog niet bekendgemaakt.

In een korte teaser is te zien dat er opnieuw groot gevaar heerst in Hawkins, de fictieve plaats waar het verhaal zich afspeelt. "Er komt iets aan", zegt een stem in de teaser. "En het is bijna hier."

De opnamen voor de vierde reeks kwamen vorig jaar wegens de coronapandemie tijdelijk stil te liggen. In februari werd begonnen met draaien, maar in maart werd de productie gestopt.

Stranger Things is een van de populairste series van Netflix. Hoewel de streamingdienst meestal geen cijfers prijsgeeft, maakte het platform dat het derde seizoen van de serie de best bekeken Netflix Original tot dusver is.