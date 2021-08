In en rond Los Angeles worden weer net zo veel films en tv-series gedraaid als voor de coronapandemie. FilmLA, het bedrijf dat zich bezighoudt met alle producties in de Amerikaanse stad, rekende volgens The Wrap uit dat het tweede kwartaal van 2021 vergelijkbaar is met een 'normaal' kwartaal.

De afgelopen maanden waren alle films en televisieseries bij elkaar opgeteld goed voor meer dan 9.700 draaidagen. Dat is 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Ook is het aantal draaidagen met 7 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, de laatste periode waarin Hollywood nog niet werd geplaagd door het coronavirus.

Het afgelopen jaar liepen vele producties vertraging op door de coronapandemie. Hoewel inmiddels veel camera's weer draaien, stijgt het aantal besmettingen in en rond Los Angeles.

Of daardoor weer meer sets afgebouwd gaan worden, durft FilmLA niet te zeggen. "Maar de inzet van de industrie voor de veiligheid van de gemeenschap, de cast en de crew blijft stevig overeind."