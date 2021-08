Actrice Cobie Smulders gaat de rol spelen van Ann Coulter in het derde seizoen van de Amerikaanse televisieserie American Crime Story, schrijft nieuwssite The Wrap.

Smulders vervangt hiermee Betty Gilpin, die eerder dit jaar stopte vanwege planningsconflicten als gevolg van de coronapandemie. Smulders is vooral bekend van haar rol als Robin Scherbatsky in de serie How I Met Your Mother en van Maria Hill in het Marvel Cinematic Universe. Ze speelde recentelijk in de serie Stumptown.

In American Crime Story, geschreven door Sarah Burgess en geproduceerd door Ryan Murphy, worden verschillende Amerikaanse schandalen belicht. Zo stonden eerder de rechtszaak van O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace centraal. Het komende seizoen gaat over de afzettingsprocedure van Bill Clinton in 1998.

Naast Beanie Feldstein als Monica Lewinsky zijn ook Clive Owen als Bill Clinton, Sarah Paulson als Linda Tripp, Annaleigh Ashford als Paula Jones en Billy Eichner als Matt Drudge te zien.

Impeachment: American Crime Story gaat op dinsdag 7 september in première.