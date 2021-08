Trey Parker en Matt Stone, de bedenkers en makers van South Park, hebben met mediabedrijf Viacom een deal gesloten voor 900 miljoen dollar (ruim 760 miljoen euro), schrijft Deadline.

Voor dat bedrag blijven ze de komende zes jaar nieuwe seizoenen maken van South Park, dat nu ook al bij Viacoms zender Comedy Central wordt uitgezonden. Daarnaast zullen ze veertien films maken voor de streamingdienst Paramount+.

Dit jaar moeten de eerste twee films verschijnen en vervolgens komen er de komende zes jaar elk jaar twee nieuwe bij.

Voor Parker en Stone wordt het de tweede keer dat ze een film maken die is gebaseerd op hun animatieserie, die sinds 1997 te zien is. In 1999 kwam al South Park: Bigger, Longer & Uncut uit.