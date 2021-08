De openingsfilms van het Nederlands Film Festival (NFF) zijn dit keer niet alleen in Utrecht te zien, maar door het hele land. Van 24 september tot en met 30 september gaan zeven films in verschillende Nederlandse bioscopen in première.

Het gaat om de openingsfilm Mijn vader is een vliegtuig met in de hoofdrollen Elise Schaap en Pierre Bokma, The Photograph, Do Not Hesitate, de televisieserie The Spectacular, (R)Evolutie, Drijfzand en de slotfilm Nr. 10 van Alex van Warmerdam.

"Met de premières in de Nederlandse filmtheaters en bioscopen willen we publiek van Groningen tot Middelburg de mogelijkheid bieden om als eerste een premièrefilm in de buurt bij te wonen", aldus algemeen directeur Silvia van der Heiden.

De kaartverkoop voor de premières gaat begin september van start bij de deelnemende bioscopen en filmtheaters. Het Nederlands Film Festival duurt van 24 september tot en met zaterdag 2 oktober.