Jennifer Hudson speelde Aretha Franklin in de film Respect en merkt nog bijna elke dag dat ze bepaalde trekjes van de inmiddels overleden zangeres heeft overgenomen.

"Ze is nog bijna dagelijks bij me, op een bepaalde manier", vertelt Hudson (39) in gesprek met zangeres Carole King. "Soms ga ik op de foto met iemand en bedenk ik me: 'Oh wow, ik lach nu als Aretha'. Of: 'Ik reageer precies zoals Aretha ook zou doen'."

Het is in nog meer dingen merkbaar, legt de actrice en zangeres uit. "Heel veel van de kleding die ik privé draag zijn stukken die Aretha ook zou dragen. Van die weelderige jasjes met bont en luipaardprint. Kleding kan echt helpen om in een bepaalde rol te komen."

Voor de opnames van de biografische film Respect, waarin het leven van de in 2018 overleden zangeres centraal staat, leerde Hudson ook piano spelen. "Die bespeel ik nog steeds, ik wil er nog beter in worden. En raad eens? Het liedje dat ik het beste speel is Natural Woman." (King is een van de schrijvers van dat liedje, red.)

Franklin won voor haar muzikale carrière zeventien Grammy's, onder meer voor het nummer Respect in 1968. De zangeres had Hudson, die eerder een Oscar won voor haar bijdrage aan Dreamgirls, persoonlijk uitgekozen voor de hoofdrol in de film over haar leven.