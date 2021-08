Lizzy Galjaard, de elfjarige dochter van Wendy van Dijk en Erland Galjaard, heeft een rol in Silverstar. Britt Dekker bedacht de paardenfilm en zorgde dat er een rolletje voor haar werd geschreven.

"Ik zei tegen de scenarioschrijver of hij een leuk rolletje erbij wilde schrijven", vertelt Dekker in RTL Boulevard. "Ik vind het heel leuk, ik wilde altijd al in een film spelen", voegt de dochter van het bekende stel toe.

De twee leerden elkaar kennen via Lizzy's vader Erland, die met Britt samenwerkte voor zender Talpa. Zijn dochter en Dekker raakten bevriend omdat ze een liefde voor paarden delen.

Eerder dit jaar liet de presentatrice de elfjarige als verjaardagsverrassing rijden op haar paard George. Daarnaast heeft Lizzy een pony die verblijft in de paardenstal van Britt Dekker.

De presentatrice bedacht eerder het verhaal van de paardenfilm Whitestar. Ze had daarin een kleine rol, maar in het vervolg zal die groter zijn. "Ik had bedacht dat mijn personage aan het begin in coma zou raken, zodat ik het acteren aan de echte acteurs kon overlaten", zegt Dekker. "Maar dat was geen optie. Inmiddels gaat het acteren helemaal lekker."

Ook Sem van Dijk, de zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé, heeft in meerdere producties geacteerd. Zo was hij te zien in Misfit 2.