Ashton Kutcher en Reese Witherspoon zijn binnenkort samen te zien in de romantische comedy Your Place Or Mine. De film zal op Netflix verschijnen, meldt Deadline.

De film vertelt het verhaal van twee beste vrienden, van wie er een aan de Amerikaanse westkust woont en de ander aan de oostkust. Ze besluiten een week van huis te ruilen, wat hun hele leven op z'n kop zet.

Scriptschrijver Aline Brosh McKenna is eveneens regisseur van het project. Aggregate Films, het productiebedrijf van Jason Bateman, onder meer bekend vanwege zijn rol als Marty Byrd in de Netflix-show Ozark, is coproducent van de film. Bateman doet dit samen met het productiebedrijf van Witherspoon, Hello Sunshine.

Witherspoon verkocht Hello Sunshine voor 900 miljoen dollar (ruim 750 miljoen euro) aan investeerder Blackstone. Die gaat het bedrijf onderbrengen in een nieuw mediabedrijf, dat geleid zal worden door twee voormalige bestuurders van Disney.

De actrice richtte Hello Sunshine in 2016 op. De onderneming houdt zich bezig met op vrouwen gerichte verhalen en heeft onder meer de serie Big Little Lies geproduceerd voor HBO. Ook The Morning Show van Apple TV+, waarin Witherspoon met Jennifer Aniston te zien is, komt van Hello Sunshine.

Ze noemt de overname nu "een belangrijke stap, omdat die laat zien dat verhalen voor vrouwen ertoe doen". De Oscarwinnares blijft ook na de deal bij Hello Sunshine betrokken en houdt een deel van de aandelen in handen.