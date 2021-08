Game of Thrones is inmiddels twee jaar geleden geëindigd, maar de hoofdrolspelers worden nog dagelijks aangesproken op hun werk voor de HBO-serie. Kit Harington, die te zien was als Jon Snow, had daar moeite mee en merkte dat hij tijd voor zichzelf nodig had na de opnames.

"Ik heb wat problemen gehad met mijn mentale gezondheid na Game of Thrones en eigenlijk ook al aan het einde van de serie, als ik eerlijk ben. Ik denk dat dat een gevolg was van de show", aldus de acteur in The Jess Cagle Show.

Harington (34) nam een jaar vrij na de opnames, waarin hij zich liet opnemen in een afkickkliniek en aan zichzelf werkte na die opname. "Ik heb een jaar gezegd: ik wil aan mezelf werken, me focussen op mezelf. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb."

Tijdens de uitzendingen van de serie had Harington soms moeite met trots zijn op zijn werk, maar inmiddels is dat veranderd. "Ik voelde sterk de behoefte ervan weg te rennen, dat heb ik inmiddels niet meer."

Game of Thrones heeft niet alleen invloed gehad op zijn carrière: hij ontmoette er ook zijn echtgenote Rose Leslie. "Mijn kind is het resultaat van Game of Thrones. En ik heb een paar hele goede vrienden aan de show overgehouden. Eigenlijk heeft de serie me alleen maar goed gedaan."