Actrice Natalie Portman is om "persoonlijke en onvoorziene" redenen gestopt met het project Days of Abandonment. Als gevolg van haar vertrek heeft HBO de stekker uit de film getrokken, meldt Variety maandag.

In april werd duidelijk dat Portman was aangetrokken voor de titel. Het gaat om een verfilming van het in 2002 verschenen boek The Days of Abandonment van Elena Ferrante, die ook het boek achter successerie My Brilliant Friend heeft geschreven.

The Days of Abandonment gaat over een vrouw die na een huwelijk van vijftien jaar ineens door haar man verlaten wordt en met hun twee kinderen achterblijft.

De film zou geschreven, geregisseerd en geproduceerd worden door Maggie Betts. Zij maakte in 2010 haar debuut in de filmwereld met de documentaire The Carrier. De film gaat over haar ervaringen met de strijd tegen aids in Zuid-Afrika.