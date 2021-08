De operatie van Kathy Griffin is succesvol verlopen, laat haar woordvoerder maandag aan Deadline weten.

Bij de actrice en comédienne werd een deel van haar linkerlong verwijderd omdat er kanker was geconstateerd. "De dokters zeggen dat de procedure zoals gepland is verlopen. Kathy rust nu uit en begint met haar herstel", aldus haar woordvoerder.

Griffin maakte de diagnose maandag eerder op de dag pas bekend. Op Twitter schreef de 60-jarige: "Ik moet jullie iets vertellen. Ik heb kanker. Ik ga zo een operatie in waarbij de helft van mijn linkerlong wordt verwijderd. Ja, ik heb longkanker terwijl ik nooit heb gerookt."

De actrice, vooral bekend van Saturday Night Live en Suddenly Susan, vertelde dat de dokters optimistisch waren, "omdat de kanker in het eerste stadium is en alleen in mijn linkerlong zit".

Griffin hoopt er binnen een maand weer bovenop te zijn. "Uiteraard ben ik gevaccineerd tegen het coronavirus", sluit ze haar bericht af. "De gevolgen waren nog dramatischer geweest als ik dat niet had gedaan."