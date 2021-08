De Amazon-serie van The Lord of the Rings is vanaf 2 september 2022 te zien. Vanaf die datum verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering bij streamingdienst Prime, maakte Amazon maandag bekend.

De opnames van het eerste seizoen van de nog titelloze serie zijn maandag afgerond in Nieuw-Zeeland. Over het verhaal zijn nog geen details bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de gebeurtenissen zich duizenden jaren afspelen voor die van de boeken en films van The Lord of the Rings en The Hobbit.

De cast bestaat gedeeltelijk uit een groep lokale acteurs uit Nieuw-Zeeland. De rest komt uit Australië, Sri Lanka, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Onder anderen de Britse komiek Lenny Henry en Peter Mullan, bekend van Ozark en Westworld, spelen een rol.