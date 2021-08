Kathy Griffin, bekend uit series als Suddenly Susan en You, heeft longkanker. De zestigjarige comédienne en actrice deelt het nieuws maandag op Twitter.

Griffin laat weten dat de helft van haar linkerlong binnenkort operatief verwijderd wordt. "Ja, ik heb longkanker terwijl ik nooit heb gerookt", aldus de Amerikaanse.

De prognose lijkt gunstig, omdat de longkanker zich in het eerste stadium bevindt en de kankercellen zich nog niet in haar lichaam hebben verspreid. "Hopelijk heb ik daarom geen chemotherapie nodig en kan ik ook weer normaal ademen. Als het goed is, ben ik binnen een maand weer de oude. Het komt wel goed met mij."

Griffin, ook bekend uit films als Hall Pass en The Cable Guy, trouwde begin vorig jaar met marketeer Randy Bick. De comédienne leerde de achttien jaar jongere marketeer kennen tijdens een wijnfestival. De twee hebben samen geen kinderen.