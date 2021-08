In augustus verschijnt het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave op Videoland. Maar de streamingdienst heeft nog titels op het programma staan, zoals een nieuw seizoen van Drag Race Holland, de GTST-miniserie Dokter Roman en een aantal klassieke topfilms.

Series

Grown-ish seizoen 1 t/m 3

In deze spin-off van de comedyserie Black-ish slaat dochter Zoey Johnson haar vleugels uit en gaat ze studeren. Op de universiteitscampus ontdekt ze dat het studentenleven anders is dan ze had verwacht en worstelt ze met school, liefde, relaties, vriendschappen en heimwee.

Seizoen 1 tot en met 3 van Grown-ish is vanaf 2 augustus te zien op Videoland.

Overspel seizoen 1 t/m 3

Overspel mag gerekend worden tot een van de spannendste series van eigen bodem. Het drama begint wanneer fotograaf Iris de knappe advocaat Willem leert kennen. De vonk slaat over tussen de twee en ze beginnen een affaire. Iris is echter getrouwd met officier van justitie Pepijn en Willem is de advocaat van een criminele ondernemer die door Pepijn wordt onderzocht.

Seizoen 1 tot en met 3 van Overspel is vanaf 3 augustus te zien op Videoland.

Drag Race Holland seizoen 2

Het eerste seizoen van Drag Race Holland zorgde voor aardig wat ophef. Maar dat hoort ook wel bij dit programma, waarin de uitbundigste dragqueens strijden om de prestigieuze titel Drag Race Superstar. In uiteenlopende rondes laten ze hun talenten zien en de twee queens die tijdens de opdrachten het minst hebben gepresteerd, nemen het daarna tegen elkaar op in een lipsyncbattle.

Drag Race Holland is vanaf 6 augustus wekelijks te zien op Videoland.

Costa del Crime seizoen 1

Misdaadjournalist Mick van Wely gaat naar Spanje om Nederlandse criminelen aan te pakken. Hij legt drugsroutes bloot, jaagt samen met de politie op drugsboten en gaat zelfs mee met heftige politieacties. Ook komen deskundigen en voormalige criminelen aan het woord en zij geven een uniek kijkje in het leven van criminelen aan de Spaanse kust.

Costa del Crime is vanaf 12 augustus te zien op Videoland.

Dokter Roman: Een GTST miniserie seizoen 1

Net voordat GTST met zomervakantie ging, werd de knappe dokter Roman van Loon geïntroduceerd. In deze miniserie leren we hem beter kennen. De huisarts komt direct al in de problemen. Hij wordt er namelijk van verdacht dat hij zijn ex heeft gestalkt. Is hij echt de dader of is hij juist het slachtoffer?

Dokter Roman is vanaf 19 augustus te zien op Videoland.

Grand Prix Zandvoort seizoen 1

Voordat COVID-19 de wereld op z'n kop zette, maakte Zandvoort zich klaar om eindelijk weer de Grand Prix te mogen verwelkomen. In deze vierdelige documentaireserie toont Jan Lammers de geschiedenis van de GP in Nederland. Je ziet onder andere het ontstaan van het circuit en beelden van de eerste races.

Seizoen 1 van Grand Prix Zandvoort is vanaf 23 augustus te zien op Videoland.

Temptation Island: Love or Leave seizoen 2

Monica Geuze heeft al verklapt dat het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave erg juicy gaat worden. Verdere details worden nog onder de pet gehouden, zelfs de exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt. Het enige dat we mogen weten, is dat Viktor Verhulst de nieuwe cohost is en dat er ook Vlaamse stellen bij zijn.

Seizoen 2 van Temptation Island: Love or Leave begint in augustus op Videoland, de exacte datum is nog niet bekend.

Films

E.T. (1982)

E.T. is een tijdloze klassieker, die nog steeds heerlijk is om naar te kijken. De jonge Elliott vindt een ruimtewezen en noemt hem E.T. Hij probeert de aanwezigheid van de alien geheim te houden, maar E.T. loopt steeds meer gevaar. Om te overleven, moet het wezen terugkeren naar huis.

E.T. is vanaf 1 augustus te zien op Videoland.

E.T. - trailer

Ex Machina (2014)

Softwareprogrammeur Caleb werkt voor het gigantische bedrijf Bluebook en wordt door de mysterieuze eigenaar Nathan uitgenodigd om een bezoek te brengen aan zijn luxe verblijf. Daar ontmoet Caleb een vrouwelijke robot en hij moet onderzoeken hoe menselijk zij is.

Ex Machina is vanaf 1 augustus te zien op Videoland.

Jigsaw (2017)

Tien jaar geleden stierf John Kramer, beter bekend als de seriemoordenaar Jigsaw. Maar rechercheurs Halloran en Hunt ontdekken dat hij nog steeds actief is. Is Jigsaw wel echt dood of treedt een nieuwe moordenaar soms in zijn voetsporen? Terwijl de mannen naar de dader op zoek gaan, vallen er steeds meer doden. Dit is alweer het achtste deel in de Saw-filmreeks.

Jigsaw is vanaf 1 augustus te zien op Videoland.

The Green Mile (1999)

Net zoals E.T. is The Green Mile een filmklassieker die nog niet aan kracht heeft ingeboet. Paul Edgecomb (Tom Hanks) kijkt terug op zijn tijd als gevangenisbewaarder. In deze periode leerde hij de gevangene John Coffey kennen, een intimiderende reus met een hart van goud.

The Green Mile is vanaf 1 augustus te zien op Videoland.

The Spy Who Dumped Me (2018)

Audrey (Mila Kunis) wordt gedumpt door haar vriend Drew (Justin Theroux), maar dat is lang niet het ergste. Hij blijkt een internationale superspion te zijn en talloze schurken zitten achter hem aan. Audrey en haar beste vriendin Morgan raken betrokken bij een internationaal complot en moeten vluchten voor hun leven.

The Spy Who Dumped Me is vanaf 9 augustus te zien op Videoland.

115 Bekijk hier de trailer van The Spy Who Dumped Me

Bridesmaids (2011)

Annie (Kristen Wiig) wordt door haar beste vriendin Lillian (Maya Rudolph) gevraagd om bruidsmeisje te worden. Tijdens de voorbereidingen voor het huwelijk leert Annie de mooie Helen (Rose Byrne) kennen. Beide vrouwen willen de beste vriendin van Lillian zijn en dit zorgt voor veel spanningen.

Bridesmaids is vanaf 14 augustus te zien op Videoland.

Crimson Peak (2015)

Regisseur Guillermo del Toro wilde altijd al een spannende spookhuisfilm maken en slaagde daarin met het griezelige Crimson Peak. Aan het begin van de twintigste eeuw wordt de Amerikaanse schrijfster Edith (Mia Wasikowska) verliefd op de Britse gentleman Thomas (Tom Hiddleston). Ze trouwen en verhuizen naar zijn landgoed, maar daar gebeuren veel vreemde dingen.

Crimson Peak is vanaf 29 augustus te zien op Videoland.

Dit verschijnt ook op Videoland in augustus:

1 augustus

Hai Society seizoen 1

Beestenboot (2015)

Bigfoot Junior (2017)

Home (2015)

Penny's Shadow (2011)

Amsterdamned (1988)

Brawl in Cell Block 99 (2017)

Coureur (2018)

Cruel Intentions (1999)

De Masters (2015)

Dear White People (2014)

Labor Day (2013)

Nanny McPhee Returns (2010)

Only The Brave (2017)

Snitch (2013)

The Boy Next Door (2015)

The Courier (2020)

The Last Airbender (2010)

The Scorpion King (2002)

The Terminator (1984)

Time Freak (2018)

Turbo Kid (2015)

3 augustus

Canada's Drag Race seizoen 1

7 augustus

10 Years (2011)

11 augustus

Hellboy (2019)

15 augustus

Penguins of Madagascar (2014)

21 augustus

All Stars (1997)

Girl Most Likely (2012)

24 augustus

Een Ontdekkingstocht Door Tsjernobyl

25 augustus

Achter De Schermen Van Een Groot Cruiseschip

27 augustus

City of Lies (2018)

28 augustus

All the Money in the World (2017)

Oh, Wat een Jaar! seizoen 4

29 augustus

Humberto seizoen 3

How To Train Your Dragon 2 (2014)

30 augustus

Expeditie Robinson seizoen 21

In overtreding seizoen 4

Jinek seizoen 4

31 augustus

Green Zone (2010)

Five Days Inside seizoen 4

Handhavers & Overtreders seizoen 1