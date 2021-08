Het negende deel van Fast & Furious is momenteel te zien in bioscopen, maar over het tiende deel is al uitgebreid nagedacht. Vin Diesel en Helen Mirren zien een rol voor Michael Caine in het volgende deel, zo zeggen ze in een interview met Movieweb.

De 76-jarige Helen Mirren is sinds deel acht te zien in de franchise en speelt de moeder van twee voormalige vijanden van Dominic Toretto (Vin Diesel). De actrice zegt dat ze Caine wel de echtgenoot van haar personage ziet spelen.

"Ik weet niet of ik dat wel mag benoemen, maar blijkbaar wil Vin dat Michael Caine meedoet. Dat zou toch fantastisch zijn? Hij zou perfect passen. Maar we zien het wel", aldus de actrice.

Vin Diesel heeft de wens voor de 88-jarige Caine enkele jaren geleden al uitgesproken, maar zegt nu dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn dat de acteur toezegt. "Ik heb de mythologie van de films wat aangepast zodat hij er perfect in zou passen."