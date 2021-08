Tom Hanks heeft een rol weten te bemachtigen in de nieuwe film van regisseur Wes Anderson. De film wordt vermoedelijk opgenomen in Spanje, meldt Deadline zaterdag.

Het is de eerste keer dat de 65-jarige acteur in een productie van Anderson te zien zal zijn. Ook Adrien Brody, Bill Murray en Tilda Swinton spelen in de nog titelloze film.

In oktober komt Anderson nog met The French Dispatch. De film, met onder anderen Brody, Murray, Swinton, Frances McDormand, Timothée Chalamet en Lea Seydoux, ging in juli in première op het filmfestival in Cannes. The French Dispatch speelt zich af in Parijs in de jaren vijftig en gaat over journalisten die werken voor een Amerikaanse krant.

In 2018 verscheen Andersons laatste film Isle Of Dogs. Eerder maakte hij ook onder meer The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom en The Grand Budapest Hotel.

Hanks is eerst nog te zien in de film Finch, die wordt uitgebracht op Apple TV+. Daarin speelt hij de hoofdrol.