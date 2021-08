De nieuwe film van Matt Damon is volgens de makers "losjes gebaseerd" op het verhaal van de voor moord veroordeelde en vervolgens vrijgesproken Amerikaanse Amanda Knox. Zij is niet blij dat haar naam steeds wordt genoemd nu Damon en andere filmmakers Stillwater promoten.

In een artikel op haar site en een serie tweets laat Knox weten dat ze het behoorlijk zat is dat Hollywood steeds maar wil profiteren van haar leed.

De nu 34-jarige Amerikaanse raakte op haar twintigste verwikkeld in een moordzaak, nadat ze als uitwisselingsstudent het lichaam van haar vermoorde huisgenoot had gevonden. Ze heeft bijna vier jaar vastgezeten in Italië, maar werd uiteindelijk vrijgesproken.

In haar stuk schrijft Knox onder meer dat ze zich er nog overheen zou kunnen zetten dat regisseur Tom McCarthy haar naam gebruikt om de film te promoten. Maar ze noemt het onacceptabel dat hij 'haar' verhaal in de film heeft veranderd en dat het op haar gebaseerde personage (gespeeld door Abigail Breslin) zich schuldig maakt aan zaken die helemaal niet speelden tijdens haar proces.

'Mijn familie en ik hadden hem veel kunnen vertellen'

Knox haalt ook een interview met McCarthy aan. Daarin vertelt hij het script te hebben geschreven, omdat hij zich afvroeg hoe het was om in Knox' schoenen te staan.

"Mijn familie en ik zouden hem daar veel over hebben kunnen vertellen als hij ooit contact met ons had opgenomen", aldus de Amerikaanse, die McCarthy en Damon in haar stuk uitnodigt de zaak te bespreken in haar podcast Labyrinths.