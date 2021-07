Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer een derde seizoen van How To Sell Drugs Online (Fast), de release van Transformers: War For Cyberton: Kingdom en een actiecomedy met Jean-Claude Van Damme.

Series

How To Sell Drugs Online (Fast) (seizoen 3)

Hoofdpersonage Moritz Zimmerman groeide de eerste twee seizoenen van deze comedy/dramaserie uit van een kleine (online) ecstasyverkoper tot een van de grootste dealers van Europa. En dat brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Hij staat er in dit derde seizoen alleen voor als de CEO van MyDrugs. Moritz sluit zich in dit nieuwe seizoen aan bij een oude bekende voor een laatste klus.

142 Bekijk hier de trailer van How To Sell Drugs Online (Fast) seizoen 3



Outer Banks (seizoen 2)

Het tienerdrama heeft een tweede seizoen gekregen. In Outer Banks heerst een klassenstrijd tussen de werkende klasse (Pogues) en de elite (Kooks). Centraal in het verhaal staat de zoektocht naar een verloren schat ter waarde van 400 miljoen dollar.

Love is Blind: After The Altar (seizoen 1)

In de realityshow Love is Blind kiezen mensen de ware uit zonder elkaar ooit te zien. In deze driedelige reüniespecial keren een hoop van de meest geliefde deelnemers terug, zoals de Hamptons, de Barnetts, Giannina, Damian en de veelbesproken Jessica.

Tattoo Redo (seizoen 1)

Sinds deze week is Tattoo Redo op Netflix te zien. In dit Netflix-programma gaan topkunstenaars aan de slag met rampzalige tatoeages. Ze hopen in korte tijd deze plaatjes om te toveren tot nieuwe tatoeages, gekozen door de dierbaren van de getatoeëerden.

Transformers: War for Cybertron: Kingdom (seizoen 1)

Fans van de Transformers hebben er lang op gewacht: de release van Transformers: War For Cyberton: Kingdom. In dit eerste seizoen zijn de laatste uren van de verwoestende burgeroorlog tussen de Autobots en de Decepticons aangebroken. In dit nooit eerder vertelde verhaal leiden Optimus Prime en Megatron hun kameraden in een strijd om de toekomst.

Mighty Express (seizoen 4)

In deze animatieserie voor kinderen staat een team van treinen en hun kindervriendjes klaar om problemen op het spoor op te lossen. Dit doen ze door snel na te denken en samen te werken.

Films

Resort To Love (2021)

Het zit Erica (Christina Milian) niet mee in deze nieuwe romcom: haar verloving is verbroken en haar muziekcarrière loopt niet goed. Dan krijgt ze de kans om als zangeres aan de slag te gaan bij een chic eilandresort. Het blijkt een ware droom, tot ze onbedoeld belandt op de bruiloft van haar ex-verloofde.

Boss Level (2021)

Mel Gibson, Frank Grillo, Naomi Watts en Annabelle Wallis spelen in deze nieuwe actiefilm van prijswinnend filmmaker Joe Carnahan (The A-Team). Ex-special forces-officier Roy Pulver heeft een bijzonder probleem; elke dag wordt hij op de meest uiteenlopende manieren vermoord door huurmoordenaars. Als hij ontwaakt begint de ellende weer van voor af aan. Het is aan hem om te ontdekken hoe hij erin is gekomen, en belangrijker nog: hoe hij eruit ontsnapt.

The Last Mercenary (2021)

In deze actiecomedy met Jean-Claude Van Damme kruipt de ervaren acteur in de huid van voormalig geheim agent Richard, beter bekend als 'de mist'. Zijn dagen als geheim agent liggen achter hem, nu verdient hij zijn geld als huurmoordenaar. Maar als hij een telefoontje krijgt van een oude vriend, moet hij na jaren terug aar Frankrijk om zijn zoon te helpen die van drugssmokkel wordt beschuldigd.

Official Secrets (2019)

In deze politieke thriller uit 2019 kruipt Keira Knightley in de huid van Katharina Grunn, een klokkenluidster van de notoire Britse geheime dienst GCHQ. Als zij een verontrustende memo hoort met betrekking tot de invasie van Irak besluit ze die te lekken aan een vriend. Hierdoor belandt ze op alle voorpagina's en hebben de autoriteiten het op haar gemunt.

The Good Liar (2019)

In The Good Liar leren de personages van Ian McKellen en Hellen Mirren elkaar kennen in een restaurant. Maar er blijkt een hoop schuil te gaan achter deze ogenschijnlijk simpele date. Een van hen blijkt namelijk een beroepsoplichter, de ander is een steenrijke weduwe. Naarmate ze naar elkaar toe groeien, beginnen de leugens op te stapelen en verandert de zwendel in een gevecht om te overleven.

134 Bekijk hier de trailer van The Good Liar

Judy (2019)

Renée Zellweger kruipt in de huid van de legendarische Judy Garland. Nadat haar zangcarrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist ze in 1969 af naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om haar achtergebleven kinderen een goed leven te geven. Drank, drugs en innerlijke strijd vergen het uiterste van haar in dit drama voor muziekliefhebbers. Zellweger won voor haar rol een Oscar voor beste actrice.

Saint Maud (2019)

In deze horrorfilm verzorgt de jonge verpleegkundige Maud de stervende Amanda, wier lichaam bezwijkt door kanker. Haar intenties lijken in eerste instantie goed, maar Maud ontwikkelt een obsessie voor het redden van de ziel van haar patiënt.