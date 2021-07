Gerard Butler klaagt de producent van Olympus Has Fallen aan, omdat de acteur van mening is dat hij nog miljoenen hoort te krijgen van de opbrengst van de film. Butler zegt recht te hebben op 10 miljoen dollar (zo'n 8,4 miljoen euro) van Nu Image/Millennium Films, meldt Variety.

De Schotse acteur, die een hoofdrol speelt in de film uit 2013 en de opvolgers London Has Fallen (2016) en Angel Has Fallen (2019), tekende volgens de aanklacht een overeenkomst waarin staat dat hij recht heeft op 10 procent van de nettowinst van de film. Daar bovenop moest hij percentages krijgen van zowel de binnenlandse als buitenlandse inkomsten als die de grens van respectievelijk 70 miljoen en 35 miljoen dollar passeerden.

In de aanklacht staat dat Nu Image/Millennium Films een valse voorstelling heeft gemaakt van de daadwerkelijke inkomsten. Volgens de acteur, die een accountant inhuurde om naar de cijfers te kijken, werden de inkomsten door het bedrijf tientallen miljoenen lager ingeschat dan daadwerkelijk het geval is. Ook lieten ze na te rapporteren dat 8 miljoen dollar (zo'n 6,7 miljoen euro) naar leidinggevenden binnen het bedrijf zijn gegaan.

De film waarin het personage van Butler, een geheim agent, een moordaanslag op de president van de Verenigde Staten moet zien te voorkomen, leverde wereldwijd zo'n 170 miljoen dollar (zo'n 143 miljoen euro) op.