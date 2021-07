Vrouwenrechtenorganisaties Women In Film, ReFrame en Time's Up zijn niet te spreken over de bewoordingen waarmee Disney heeft gereageerd op de contractbreukaanklacht door Scarlett Johansson. De organisaties spreken van een "gendergerelateerde karakteraanval" op de actrice, meldt Variety.

Johansson spande eerder deze week een rechtszaak tegen Disney aan, omdat het bedrijf haar nieuwe film Black Widow tegelijkertijd in de bioscoop en via het streamingservice Disney+ uitbracht, wat haaks staat op afspraken in haar contract.

De actrice had bedongen dat de film eerst exclusief in de bioscoop zou verschijnen en dat een deel van de winst in haar portemonnee zou eindigen. Nu kijkers ook thuis via Disney+ kunnen kijken, valt dat bedrag lager uit. Omdat de overeenkomst over bioscoopvertoning in het contract van Johansson was opgenomen, liet de actrice het er niet bij zitten.

Disney reageerde in een verklaring met de woorden: "Het is triest en verontrustend dat ze zo reageert. Deze actie is een ongevoelige minachting van de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de COVID-19-pandemie." Het bedrijf zou tevens vinden dat haar compensatie van 20 miljoen dollar "wel genoeg" is.

De vrouwenorganisaties zijn het niet eens met de formulering. "Wij nemen geen positie in wat betreft de juridische zaak tussen Scarlett Johansson en The Walt Disney Company, maar we hebben wel zeer veel moeite met de verklaring over Johansson die Disney naar buiten heeft gebracht", luidt een gezamenlijke reactie.

"Ze wordt door Disney neergezet als een ongevoelige en egoïstische vrouw, terwijl ze voor haar rechten opkomt. Dit is een pure aanval op haar gender, haar vrouw-zijn. Dit soort gedrag mag geen plaats hebben in deze maatschappij, waarin vrouwen en meisjes toch al als minderen worden gezien als het gaat om de bescherming van hun rechten."