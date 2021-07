Disney verplicht al het vaste personeel in de Verenigde Staten dat geen vakbondslid is tot vaccineren tegen COVID-19. Daar geeft het entertainmentconcern zijn medewerkers zestig dagen de tijd voor, werd vrijdag bekend. Verder gaat Disney met de vakbonden overleggen of ook voor die medewerkers een vaccinatieplicht kan gaan gelden.

Met de stap volgt Disney net als de Amerikaanse supermarktketen Walmart het voorbeeld van Google. Dat techbedrijf eist van al het personeel in de VS dat ze gevaccineerd worden voor ze terugkeren naar kantoor.

Ook Facebook verlangt van zijn personeelsleden dat ze gevaccineerd worden. Netflix zou eisen dat iedereen die aan een productie van de streamingdienst in de Verenigde Staten meewerkt wordt ingeënt. De verwachting is dat meer Amerikaanse bedrijven een vergelijkbare eis gaan stellen.

In Nederland is het overigens niet toegestaan om van je werknemers te verlangen dat zij zich laten vaccineren. Artikel 11 van de grondwet bepaalt dat iedereen zelf zeggenschap heeft over wat er met zijn of haar lichaam gebeurt.