Het langverwachte bioscoopvervolg op hitserie De Luizenmoeder is een groot succes in de Nederlandse bioscopen. De komedie heeft binnen twee dagen al meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekendgemaakt. De Luizenmoeder staat daarmee op de eerste plek van best bezochte titels in de bioscopen.

De grote toestroom van bezoekers is extra bijzonder omdat bioscopen nog steeds gebonden zijn aan de coronarestricties van het demissionaire kabinet. Zalen mogen maar voor een derde worden gevuld. Pas half augustus neemt het demissionaire kabinet een besluit over mogelijk meer bezoekers

In de film, die in 130 zalen draait, is directeur Anton (Diederik Ebbinge) er niet meer op basisschool De Klimop. Daarom probeert juf Ank (Ilse Warringa) de boel weer op orde te krijgen. Dat is een uitdaging: er is onderbezetting, corona heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen.

Met de film maakt hoofdrolspeler Warringa haar regiedebuut. Vrijwel alle vaste castleden van de serie keren terug. De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en trok wekelijks vele miljoenen kijkers. De serie werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf.