Voormalig autocoureur Michael Schumacher is het onderwerp van een nieuwe documentaire, die op 15 september op Netflix verschijnt.

De documentaire Schumacher gaat over de carrière en het leven van de 52-jarige Duitser, die vanaf 1991 actief was in de Formule 1. Schumacher stopte in 2012 en liep een jaar later bij een skiongeluk ernstig hersenletsel op. Hij is nog steeds aan het revalideren.

In de documentaire zijn nooit eerder vertoonde beelden van Schumacher te zien. Ook komen zijn vrouw Corinna, hun kinderen en andere autocoureurs aan het woord. "Het is een cadeau van ons aan onze geliefde echtgenoot en vader", aldus Corinna.