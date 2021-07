Cuba Gooding Jr. wordt door een rechter in New York aansprakelijk geacht in een verkrachtingszaak, nadat hij op elke manier weigerde te reageren op de aanklacht. De acteur moet nu reageren op de eis van een schadevergoeding van 5 miljoen euro, meldt Reuters.

De vrouw, die anoniem wil blijven, beweert in 2013 twee keer door de acteur verkracht te zijn. Gooding zou de vrouw misbruikt hebben in een hotelkamer in New York.

De rechter is niet te spreken over het feit dat Gooding niet heeft meegewerkt en een reactie op de aanklacht is uitgebleven. De advocaat van het vermeende slachtoffer ziet het vervolg van de zaak met vertrouwen tegemoet. "Hij reageerde niet op de serieuze aanklachten, wat ons goede moed geeft voor de hoorzitting."

De acteur moet voor 7 september ingaan op de door de vrouw gestelde eisen, die de 5 miljoen euro als een vergoeding ziet voor de pijn die ze heeft geleden tijdens het incident en daarna. Woordvoerders van de acteur hebben nog niet gereageerd.

In 2019 was Gooding ook al verwikkeld in een misbruikzaak, toen drie vrouwen hem ervan beschuldigden hen onzedelijk te hebben betast. Hierop zei hij onschuldig te zijn. In juni werd hij ook al eens schuldig bevonden aan het betasten van een vrouw, omdat hij na een jaar nog steeds niet op de aanklacht had gereageerd.