Disney noemt de rechtszaak die Scarlett Johansson tegen het bedrijf is gestart "triest en verontrustend". De actrice, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film Black Widow, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen uit is gekomen. Dat was volgens haar niet de afspraak.

Volgens Disney is de actie van Johansson een "ongevoelige minachting voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de COVID-19-pandemie".

Johansson beweert dat in haar contract staat dat de film exclusief in de bioscoop zou draaien. Een deel van de opbrengst daarvan zou naar de 36-jarige actrice gaan. Doordat mensen op Disney+ de film nu ook kunnen kijken, valt het bedrag voor Johansson een stuk lager uit.

20 miljoen dollar

Disney beweert echter dat daar geen sprake van is in het contract. Volgens het bedrijf heeft de actrice al 20 miljoen dollar (16,8 miljoen euro) ontvangen voor haar werk en zou ze al "ruimschoots gecompenseerd" zijn voor het uitbrengen van de film op Disney+.

In zijn openingsweekend trok de film Black Widow aardig wat mensen naar de Amerikaanse en Canadese bioscopen. Met een opbrengst van 80 miljoen dollar zorgde Black Widow voor het beste openingsweekend van een film sinds het begin van de coronacrisis.