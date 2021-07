Jodie Whittaker vertrekt in het najaar van 2022 bij Doctor Who, de langstlopende sciencefictionserie ter wereld, zo bevestigt BBC donderdag.

Al langere tijd ging het gerucht dat Whittaker, die de hoofdrol in de serie speelt, zou vertrekken. Onlangs deden verhalen de ronde dat Years & Years-zanger Olly Alexander de titelrol van haar zou overnemen, maar die werden door zijn woordvoerder ontkend.

"Ik zal the Doctor (de rol die de actrice speelt, red.) en de lessen die ik heb geleerd voor altijd meedragen", zegt Whittaker in een verklaring. Niet alleen de actrice, maar ook showrunner Chris Chibnall vertrekt. Hij was degene die Whittaker aanwees voor de hoofdrol, die zij overnam van Peter Capaldi.

Doctor Who loopt sinds 1963 en is daarmee de langstlopende sciencefictionserie ter wereld. De serie draait om de tijdreiziger the Doctor. De rol is inmiddels al door dertien verschillende acteurs vertolkt. Whittaker was sinds 2017 verbonden aan de serie en was de eerste vrouw die de hoofdrol speelde.