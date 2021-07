De acteur Hero Muller is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een stemacteursbureau waarvoor de Groninger werkte donderdag aan RTV Noord bevestigd. Meer details over zijn overlijden worden niet gegeven.

Muller studeerde aan het Haagse conservatorium en begon zijn loopbaan in 1961 in de musical My Fair Lady. In de loop van de jaren zestig legde hij zich toe op het maken van hoorspelen, vooral voor de AVRO.

De acteur maakte eind jaren zestig zijn televisiedebuut als kok in de serie Floris van regisseur Paul Verhoeven. Hij werkte in de jaren daarna vaker samen met Verhoeven in films als Keetje Tippel, Soldaat van Oranje en De vierde man.

Muller speelde in tientallen Nederlandse film- en televisieproducties zoals Het Zonnetje in Huis, Onderweg naar Morgen en kinderprogramma Het Huis Anubis. De Groninger was daarnaast een veelgevraagd stemacteur, bijvoorbeeld voor het kinderprogramma Sesamstraat, waarin hij onder meer Koekiemonster vertolkte.

De acteur, vader van acteur Peter Paul Muller (All Stars, Gooische Vrouwen), was de afgelopen jaren nog te zien in series als Flikken Maastricht en Smeris. Zijn laatste grote filmrol speelde hij in jeugdfilm Mees Kees op de planken.