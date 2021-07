Acteur André Dongelmans belandde in een burn-out door de hoge prestatiedruk die hij voelde nadat de serie De Luizenmoeder, waarin hij speelde, een groot succes was geworden. Hij vond het "doodeng", vertelt hij aan het AD.

Dongelmans brak in 2018 bij het grote publiek door dankzij zijn rol als Kenneth in De Luizenmoeder. "Dat was zo'n enorme hit, dat ik het gevoel kreeg dat vanaf nu alles wat ik als acteur deed, perfect moest zijn", legt hij uit.

Dongelmans zegt dat de burn-out begon toen hij merkte dat hij opviel en werd herkend. "Ik voelde ineens zo'n prestatiedruk. Zeker als je op het toneel staat en je hoort fluisteren 'hé, dat is die man van De Luizenmoeder'. Doodeng vond ik het."

Daarnaast was de acteur bang alleen nog voor rollen te worden gevraagd omdat hij bekend is van De Luizenmoeder. "Mensen denken wellicht: het is goed voor de kaartverkoop als we die Luizenmoeder-acteur vragen mee te doen. Dat is ergens te gek. Maar word je dan wel gevraagd om je acteerkwaliteiten?" Ook vreesde hij alleen nog gevraagd te worden voor komedierollen.

Het werd hem aanbevolen een half jaar te stoppen met werken, maar daar luisterde hij niet naar. "Terwijl ik bleef doorwerken, ging ik op een heel eerlijk zelfonderzoek uit: waar komt deze angst eigenlijk vandaan? Omdat ik het antwoord op die vraag wist, ging het langzaamaan beter. Het klinkt een beetje dramatisch, maar ik heb met die druk gewoon moeten leren leven."

Dongelmans is momenteel in de bioscoop te zien in de film De Luizenmoeder.