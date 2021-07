De prequel van de Die Hard-filmreeks, die zich voor het eerste deel uit 1988 zou afspelen, is van de baan. Producent Lorenzo di Bonaventura laat aan de website Polygon weten dat de film is geschrapt, maar vertelt er niet bij waarom dat is gebeurd.

Filmstudio Fox kondigde de prequel in 2015 aan. De 66-jarige Amerikaanse acteur Bruce Willis, die de hoofdrol in de Die Hard-films speelde, zou ook in de aangekondigde prequel te zien zijn.

Di Bonaventura weet niet of Disney, dat Fox heeft overgenomen, nog plannen voor een nieuw deel heeft. "Ik heb geen idee wat hun plannen zijn", vertelt de producent in het interview.

Het plan was om een nieuw gezicht als de jonge versie van hoofdpersoon John McClane te introduceren. Di Bonaventura: "Het interessante aan ons idee was dat je de jonge John McClane kon ontmoeten en Bruce daarbij kon gebruiken. Dus op die manier was het echt interessant. Je kreeg als het ware twee versies van hem te zien."

De Die Hard-films draaien om rechercheur McClane, die redding biedt in penibele gijzelingssituaties. Na het eerste deel werden nog vier films gemaakt: Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live Free or Die Hard (2007) en A Good Day to Die Hard (2013).