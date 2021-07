De Nederlandse acteur Coen Bril, die in onder meer De Slag om de Schelde en De Oost heeft gespeeld, heeft een rol in de Belgische Netflix Original Into the Night bemachtigd.

Bril speelt in het tweede seizoen van de serie de rol van Heremans, een Nederlandse soldaat die in een oude militaire Sovjetbunker in Bulgarije verblijft.

"Na een absurd jaar, waarin de hele wereld stil leek te staan, voelde het als een verrijking om mee te doen met het tweede seizoen van Into the Night", zegt de acteur in een reactie. "Om onderdeel te worden van zo'n grote groep internationale acteurs uit alle hoeken van Europa en daarbuiten was ontzettend inspirerend en leerzaam."

In het eerste seizoen waren acteurs uit onder meer België, Frankrijk, Turkije, Duitsland, Italië, Polen en Rusland te zien. Voor het nieuwe seizoen zijn acteurs uit Nederland (Bril) en Spanje aan de cast toegevoegd. De Belg Nabil Ben Yadir is de regisseur van het tweede seizoen.

Into the Night is binnenkort wereldwijd te zien op Netflix. Een precieze datum is niet bekendgemaakt.