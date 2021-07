Na de veelgeprezen serie is er nu Luizenmoeder - De Film, waarmee hoofdrolspeler Ilse Warringa (Juf Ank) haar regiedebuut maakt. Recensenten beoordelen de film als enigszins teleurstellend gezien de populariteit van de serie.

NRC - 3 sterren

"De Luizenmoeder was altijd een serie over volwassenen. De kinderen waren slechts bijzaak. Veel van wat goed werkte in het korte, episodische bestek van het tv-format - het op de hak nemen van bezorgde en bemoeizuchtige ouders, de uit de bocht vliegende goede bedoelingen van directeur Anton, de alom aanwezige vooroordelen op het gebied van klasse, culturele achtergrond, gender en seksuele voorkeur - werken in de langere boog van een speelfilm looiig en uitgemolken."

"Het zijn vooral de stille momenten die nu raken. Juf Ank die zich over de kleine Bradley ontfermt. Helma die verliefd wordt - een pareltje van liefde op het eerste (of toch tweede?) gezicht."

AD - 3 sterren

"Veel bekende karakters worden verder uitgediept, actuele thema's als de wokecultuur en zelfs de coronapandemie werden in het scenario verwerkt en het maakt echt gebruik van het medium film waarin scènes meer mogen ademen. De openingssequentie, waarin we leren waarom schooldirecteur Anton (Diederik Ebbinge) niet langer van de partij is, is daar een mooi voorbeeld van. Het laat bovendien alles wat de serie zo grandioos maakte, mooi samensmelten. Lees: het schuurt, omdat het lastig kiezen is tussen lachen en wegkijken uit pure gêne. Was de rest maar net zo goed. Veel grappige vondsten blijven niet hangen, al wordt op een zeker moment - in het verlengde van de Participizza-avond uit de serie - wel een zalig schaamteloze 'China Braderina' georganiseerd."

Trouw - 2 sterren

"Als je de film ziet, besef je dat De Luizenmoeder het best werkt als serie. Om de satire goed neer te zetten, moet je naast typetjes als vader Karel ook personages van vlees en bloed in het verhaal hebben. De serie creëerde die door in scènes niet de hele tijd vol voor het komische effect te gaan. In de film is dat geduld er niet en dat voel je. Maar wat misschien nog het meest ontbreekt, is de passieve agressie tussen de personages."

